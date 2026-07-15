Esenyurt'ta 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 15 Temmuz anma programı

Esenyurt\'ta 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 13:42  Güncelleme: 13:48
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Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki çocuklar ve ailelerini Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bir araya getirdi.

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçedeki çocuklar ve ailelerini Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bir araya getirdi. Programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Esenyurt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği anlamlı programla ilçedeki çocuklar ve ailelerini Edirnekapı Şehitliği, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde bir araya getirdi. Milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Program kapsamında ilk olarak Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar etti. Ziyaret sırasında çocuklara, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar, milletin iradesine sahip çıkarak gösterdiği kahramanlık ve demokrasi mücadelesi hakkında bilgiler verildi. Çocuklar, şehitlerin fedakarlıkları sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir ülkede yaşadıklarını öğrenirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Şehitlik ziyaretinin ardından aileler ve çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek anıta karanfiller bıraktı. Demokrasi uğruna can veren kahramanlar için saygı duruşunda bulunulan ziyarette, şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Programın son durağı ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi oldu. Müzedeki sergi alanlarını gezen çocuklar ve aileleri, 15 Temmuz gecesinde yaşanan hain darbe girişimini, milletin destansı direnişini ve demokrasi zaferini anlatan görsel ve interaktif bölümleri ilgiyle inceledi. Müze gezisi sayesinde vatandaşlar, o gece yaşanan tarihi olayları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Programa katılan aileler çocuklarının böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt'ta 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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