Esenyurtlu Miniklerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Yerel

Esenyurtlu Miniklerden Sokak Hayvanlarına Destek

Esenyurtlu Miniklerden Sokak Hayvanlarına Destek

Esenyurt'taki anaokulu öğrencileri, kendi yaptıkları turşuların satışından elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına mama bağışladı. Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin 1,5 ton mamayı teslim alarak sokak hayvanlarına ulaştırılmasını sağladı.

09.10.2024 10:13  Güncelleme: 10:23
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Esenyurtlu miniklerin hünerli elleriyle hazırladığı turşular, sokak hayvanları için mamaya dönüştü. Küçük turşucular, satıştan elde ettikleri gelirle kedi ve köpek maması aldı. Hayvan dostu çalışmalarıyla örnek olan Esenyurt Belediyesi, mamaları teslim alarak sokak hayvanlarına ulaştırdı.

Esenyurt'ta anaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için örnek bir çalışma başlattı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla turşu kurdu. Minik turşucular, hazırladıkları onlarca kavanoz turşuyu okullarının bahçesinde satarak, elde ettikleri gelirle sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 1,5 ton mama aldı. Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi'nde düzenlenen Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katılan öğrenciler, mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere belediye ekiplerine teslim etti. Mamalar, belediye ekiplerince sokak hayvanlarının beslenme noktalarına bırakıldı.

"Hayvanlar bizim en yakın dostumuz"

Etkinlikte turşucu miniklerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Hayvanlar insanların en yakın en samimi dostları. Onlar da bir dosta ihtiyaç duyarlar. İşte bu nedenle bizim hayvanları sevmemiz, korumamız ve onlarla dost olmamız gerekiyor" dedi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Özer, okul yöneticilerine de plaket verdi.

"Bir buçuk ton mama bağışladık"

Her yıl farklı bir kampanyayla sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunduklarını söyleyen anaokulu müdürü Sevil Cengiz, "Bu yıl çocuklarımızla birlikte turşu yaptık. Sonra bu turşuları ailelerimize sattık ve elde ettiğimiz gelirle kedi köpek maması aldık. Bugün de çocuklarımızla hem barınağımızı ziyaret ettik hem de 1,5 tona yakın mamayı yetkililere teslim ettik. Burada bizi çok güzel karşıladılar" diye konuştu.

Barınakta keyifli bir gün geçirdiler

Duyarlı minikler, belediyenin çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde hem barınağı gezdi hem de onlar için hazırlanan gösterilerle doyasıya eğlendi. Belediyenin Modern Hayvan Bakımevi'nde gerçekleşen etkinlikte hazırlanan palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleriyle keyifli bir gün geçiren çocuklar, hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurtlu Miniklerden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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