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ESGİAD ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika

ESGİAD ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı

17.02.2022 10:17
ESGİAD ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol anlaşması imzalandı.

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol anlaşması imzalandı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde imzalanan protokol ile ESGİAD üyeleri ve birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Her iki taraf gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ESGİAD ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESGİAD ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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