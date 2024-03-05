ESHOT, Fuar İzmir'deki Üç Fuar Organizasyonu İçin Ulaşım Düzenlemesi Yapacak

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ESHOT Genel Müdürlüğü, Fuar İzmir'de 6-10 Mart günleri arasında düzenlenecek üç önemli fuar organizasyonu için 92, 610 ve 650 numaralı hatlarla ulaşım sağlayacak. Ziyaretçilerin fuara ulaşımını kolaylaştırmak için bu hatlara ilave seferler konulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fuar İzmir ev sahipliğinde 6 - 10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek üç fuar organizasyonu için ulaşım düzenlemesine gitti. ESHOT Genel Müdürlüğü, Fuar İzmir'e giden otobüs hatlarına takviye yaptı. 8-10 Mart tarihleri arasında İZFAŞ tarafından düzenlenecek Optic World İzmir - Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, eş zamanlı Fuar İzmir'de düzenlenen İzmir Tattoo Fest ve 6-10 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek MODEKO 35. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na ziyaretçiler, 92 numaralı Fuar İzmir- Üçyol Metro hattı (Karabağlar ve Metro bağlantılı), 610 numaralı Fuar İzmir – Gaziemir Semt Garajı hattı (İZBAN bağlantılı), 650 Fuar İzmir- Balçova hattı (Üçkuyular İskele F. Altay metro bağlantılı) ESHOT otobüslerinden ulaşım sağlayabilecek.

Ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla, Fuar çevresindeki önemli noktalarda koordinasyon için motorize ekipler görev alacak.