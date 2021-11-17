Esila'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak kendisini görmek ve balona binmek istediğini ifade eden 7 yaşındaki Esila Polat'ın hayali gerçek oldu.

Öğretmenleri tarafından kura ile herhangi bir ilin yöneticilerine mektup yazma ödevi verilen Kayseri Hasan Polatkan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esila'nın kurasında Nevşehir Valiliği çıktı. Bunun üzerine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e mektup yazarak balona binmek ve kendisini görmek istediğini ifade eden Esila Polat'ın mektubu cevapsız kalmadı. Minik Esila'nın mektubunu okuyan Vali Becel, Esila ve ailesini Nevşehir'e davet ederek balon hayalini gerçekleştirdi. Balona bindikten sonra Esila, babası Yusuf, annesi Özlem ve kardeşi Mustafa Polat'ı makamında ağırlayan Vali Becel ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek hediyeler verdi.

Vali Becel'e yazdığı mektubu tekrar okuyan Esila Polat, Geçen yıl NASA tarafından Hubble Uzay Teleskobunun 30. yılı için düzenlenen yarışmada yaptıkları karton teleskopla dereceye girmişti. Polat, Vali İnci Sezer Becel'e atık malzemelerden yaptığı savaş uçağını hediye etti. - NEVŞEHİR