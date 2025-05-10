Eşini Öldüren Sanığın Ceza İndirimi

Taraflar istinafa gidiyor

ANTALYA - Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren Metin Sümer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından 24 yıla indirildi. Maktül Ceylan Sümer'in avukatı, karara yeniden itiraz edeceklerini açıkladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2023 yılında eşi Ceylan Sümer'i dört çocuğunun gözü önünde öldüren Metin Sümer hakkında, 2024 yılının Eylül ayında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf başvurusunun ardından bozuldu. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanık haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ceylan Sümer'in avukatı Mustafa Berkay Ay, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına karara ilişkin yaptığı açıklamada, "2023 yılının Mayıs ayında Ceylan Sümer isimli kadın, eşi Metin Sümer tarafından çocuklarının gözü önünde birlikte yaşadıkları konutta bıçaklanarak öldürüldü. Akabinde sanık eşini kasten öldürülmek suçundan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu mahkemeye intikal etti. Sanığın yargılaması yapıldıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldı. Daha sonra maalesef dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındıktan sonra İstinaf Mahkemesi'nde dosya bozulmuş oldu. Bozma gerekçesinde, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlandırılarak indirimli ceza alması yönünde bir mahkeme kararı karşımıza çıktı" dedi.

Avukat Ay, sanığın savunmasının dosyada yer alan delillerle desteklenmediğini belirterek şöyle devam etti: "Sanık daha öncede bütün aşamalardaki ifadelerinde maktulün kendini aldattığını iddia ediyordu. Buna ilişkin telefon görüşmelerine şahit olduğunu iddia ediyordu, başka bir erkekle aldattığını iddia ediyordu. Ancak biz bu iddiaların hiçbirini kabul etmedik".

6 kez uzaklaştırma kararı alınmış

Avukat Ay, Ceylan Sümer'in evliliği boyunca şiddet gördüğünü ve bu nedenle defalarca hukuki yollara başvurduğunu hatırlattı. Maktulün 2022 yılında evini terk ederek babasının yanına Batman'a kaçtığını, sanığın yaklaşık 8 ay sonra eşini öldürmeden bir ay önce ikna ederek Antalya'ya geri getirdiğini söyleyen Ay, "Taraflar 2013 yılında evlenmişler. 2013 yılından 2021 yılına kadar 6 tane uzaklaştırma kararı aldırmış Ceylan Sümer, çeşitli adli ve idari makamlara başvurarak. Akabinde 2022 yılında evi terk etmiş, babasının yanına Batman'a kaçmış. Eşinin şiddetinden kaynaklı olarak ve orada bir boşanma davası açmış. Sanık daha sonra Batman'a giderek, tekrar beraber yaşamak maksadıyla eşini Antalya'ya geri getirmiş" ifadelerini kullandı.

Avukat Ay, verilen cezanın kesinleşmediğini belirterek sürecin halen devam ettiğini aktardı. Ay, "Şu an tutukluluk hali devam ediyor, biz istinafa taşınıp alınan kararı tekrar istinaf kanun yoluna taşıyacağız. Sürecin takipçisi olacağız. Şu an kesinleşmiş bir karar yok. Hala kanun yolları aşaması devam ediyor. Ama şimdilik sanığın hakkında verilen ceza miktarı 24 yıl" diye konuştu.

Olay, 20 Mayıs 2023 tarihinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444. Sokak'ta meydana geldi. Bir sitenin 4'üncü katında eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Metin Sümer (32), eşi Ceylan Sümer ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini boynundan ve sırtından bıçakladı. Olayın ardından Sümer'in, yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Çiftin çocuklarının balkona çıkarak yardım istemesi üzerine apartman sakinleri olay yerine geldi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ceylan Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının sırtında 8, boynunda 1 olmak üzere toplam 9 bıçak darbesi tespit edildi.

Gözaltına alınan Metin Sümer, emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sanık hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan dava açıldı.