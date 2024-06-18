ESK, satılamayan kurbanlık hayvanları karkas et olarak alacak - Son Dakika
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Yerel

ESK, satılamayan kurbanlık hayvanları karkas et olarak alacak

Kurbanlık hayvanlarını satamayan üreticilerin hayvanları, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından karkas et olarak alınacak. Üreticilere ödemeler en geç 3 iş günü içinde yapılacak ve hayvanlar en yakın kesimhanede kestirilebilecek. Üreticilerin başvuru için ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

18.06.2024 11:56
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Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ESK, satılamayan kurbanlık hayvanları karkas et olarak alacak - Son Dakika

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