Eski Aliağa Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak, 88 yaşında toprağa verildi

Eski Aliağa Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak, 88 yaşında toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 1977-1980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88), Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 1977-1980 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ali Ayhan Bayrak (88) son yolculuğuna uğurlandı .
Eski Belediye Başkanı Bayrak'ın cenazesi Merkez camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aliağa Kabristanlığına toprağa verildi.
Cenaze namazına Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk'ün yanı sıra ailesi ve sevenleri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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