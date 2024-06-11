Eski Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın kızı Hilal Sarı son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Amasya Belediye Başkanı ve iş adamı Mehmet Sarı'nın kızı Hilal Sarı, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 44 yaşında hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Hilal Sarı için Taşova ilçesi Uluköy Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze, kılınan namazın ardından Uluköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Mehmet Sarı, kızı Hilal Sarı'nın tabutunun başında yaptığı konuşmada, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Anası veya babası ölene yetim veya öksüz deniyor ama çocuğu ölene ne deniyor. Bu işler çok zor. Ben hepinizden hem kendi adıma hem de kızım adına helallik istiyorum. Birbirimize hakkımızı helal etmemiz lazım. Kızım beni hiç üzmedi. Adı gibi nazlıydı, Hilal'di. 12 Eylül gibi bir zor zamanlarda dünyaya geldi. Geldiği gün mutsuz olarak dünya geldi. Karanlık günlerin çocuğu olarak. Bana iki tane vekili torun bıraktı. Onlar da zaten benim evlatlarım" dedi.

Cenazeye; Amasya Valisi Yılmaz Doruk, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, AK Parti Amasya 24, 25, 26. Dönem Milletvekili Naci Bostancı, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkan Turgay Sevindi, Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - AMASYA