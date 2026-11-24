Amasya'da 15 yıl özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan kadın, işini bırakıp yıllardır merak saldığı hayvancılığa yöneldi. Biriktirdiği parayla aldığı 4 danayı komşusunun ahırında besleyip sattı. Tecrübe kazandıktan sonra krediyle aldığı 10 gebe büyükbaş hayvanı arazisine sıfırdan kurduğu 'Muallime Hanımın Çiftliği'nde yetiştirmeye başladı. 'Yapamazsın' diyenlere azmiyle cevap veren eski öğretmen yeni kadın girişimci Mine Alptekin Orak, işlerini büyütüp çiftliğini örnek tesis haline getirmeyi hedefliyor.

Muallime Hanımın Çiftliği

Görev yaptığı özel okulun sevilen öğretmenlerinden olan evli ve 1 çocuk annesi Mine Alptekin Orak, radikal bir karar alarak işine veda edip yıllardır merak saldığı hayvancılık hakkında araştırma yaptı. Evinin bulunduğu Değirmendere köyünde 4 dana aldı. Kapalı alanı olmadığı için komşusunun ahırında 6 ay beslediği danalarını sattı. Başvurduğu bir bankadan 1 milyon 500 bin TL'lik kredi çekip 10 gebe büyükbaş hayvan satın aldı. Bu uğurda otomobilini de satıp çiftliğine traktör ve ekipmanlar kattı. Çiftliğin adını ise mesleğine atıf yaparak 'Muallime Hanımın Çiftliği' koydu.

"Buzağıları bile satsam borcumu kapatmış olurum"

Saman balyalarının arasına yumurtlayan tavuk, kaz ve hindi gibi çok sayıda kanatlı hayvanın da bulunduğu çiftliğinde her gün 1,5 yaşındaki gebe düvelerinin yemlerinin hazırlanması ile ahırın temizliğini kendisi yapıp doğumları için gün sayan 35 yaşındaki Orak, "Eşim ve arkadaşlarımın desteğiyle ahır inşa edildi. Her köşesinde emeğimiz var. Köye de taşındım. Sabah akşam hayvanlarımın yanındayım. 'Muallime Hanımın Çiftliği'nde keyifler yerinde. Kredi ödemesine iki yıl sonra başlayacağım. 5 yıllık ödeme planı var. Ben garanticiyim. Doğumlarla aramıza katılacak buzağıları bile satsam borcumu kapatmış olurum" diye konuştu.

"Çiftliği büyütüp kapılarını öğrencilerime açmak istiyorum"

Hayvanları için kaba yem ihtiyacını arazisinden karşılamanın planlarını da yapan Orak, "Ben de kamuya atanamadım. Ama yılmadım. Özel sektörde çalıştım. Şimdi de hayallerimin peşinde koşuyorum. Bir kadına, gence ilham olabilirsem çok mutlu olurum. Onlara 'haydi gelin, köyümüze geri dönelim' diyorum. Hedeflerim büyük. Muallime hanım olarak küçük bir çiftlik kurdum. Ama ilerleyen süreçte büyük bir çiftliğin kapılarını öğrencilerime açmak istiyorum. Üretim sahası kurarak gezen çocukların sütün nasıl sağıldığını, yoğurdun nasıl yapıldığını görmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Ziraat mühendisi olan AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de çiftliğinde ziyaret ettiği Mine öğretmeni kutlayarak azim dolu hikayesinin örnek olduğunu söyledi.