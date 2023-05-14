Eski Başbakan Tansu Çiller Sarıyer'deki Okulda Oyunu Kullandı - Son Dakika
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Eski Başbakan Tansu Çiller Sarıyer'deki Okulda Oyunu Kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller Sarıyer'deki Okulda Oyunu Kullandı

14.05.2023 13:01

Tansu Çiller, Sarıyer Yeniköy'deki Yeniköy İlkokulu'na giderek oy kullandı ve basın mensuplarına açıklama yaptı. Çiller, demokrasinin mührünün milletin konuşma zamanında vurulacağını söyledi.

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Sarıyer'deki bir okula gelerek oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı" dedi.

Eski Başbakan Tansu Çiller, oyunu kullanmak için Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokuluna geldi. Çiller, seçmenleri selamlayarak oy sırasına girdi. 2336 numaralı sandığa oyu atan Çiller, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çiller, "Bütün partilerimiz uzun süredir millete söylemek istediği her şeyi söylediler. Şimdi artık milletimizin konuşma zamanı. Milletimiz ne derse o olacaktır. Böylece demokrasimizin mührü vurulacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Hem ülkemiz, hem milletimiz için, hem de tüm evren için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eski Başbakan Tansu Çiller Sarıyer'deki Okulda Oyunu Kullandı - Son Dakika


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