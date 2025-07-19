Eski Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç’ın Kardeşi Zahir Dalgıç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir süredir mücadele ettiği hastalık sonucu vefat eden eski belediye başkanlarından Muhittin Dalgıç'ın kardeşi Zahir Dalgıç

toprağa verildi.

Önceki dönem Çeşme Belediye Başkanlarından Muhittin Dalgıç'ın kardeşi Zahir Dalgıç, bir süredir mücadele ettiği hastalık sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi, bugün Alaçatı Süreyya-Muzaffer Baskıcı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zahir Dalgıç, 21 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Eray Dalgıç ve babası Hüseyin Dalgıç'ınn yanına defnedildi.

Cenaze törenine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Yiğit, önceki dönem Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, mahalle muhtarları, Alaçatı Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, iş adamı Abdurrahman Aras, ünlü Teknik Direktör Raşit Çetiner, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Dalgıç ailesinin yakınları ve dostları katıldı. - İZMİR