Eski Bilecik'e doğal sit alanı tescili - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak eski Bilecik mevkiinin 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Konuna Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildiği söyledi.

Budak konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik ili merkez ilçesi eski Bilecik doğal sit alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle bakanlık makamının 1713566 sayılı oluru ile 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Konuna Alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilmiştir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı resmi gazetede yayımlanan 'Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına' dair yönetmeliğin 2'inci maddesinin (j) bendinde yer alan 'Anıt ağaçlar hariç, tabiat yarlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararlan resmi gazetede yayımlanır ve bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur' hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri vnvxv.savs.csb.şov.tr adresinde mevcuttur" dedi. - BİLECİK