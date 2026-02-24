Evinin Bahçesinde Su Seviyesi Yükselen Eski Edirne Belediye Başkanı Sedefçi Botla Tahliye Edildi

(EDİRNE) - Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki evinde yaşayan eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, evinin bahçesinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından botla tahliye edildi.

Edirne ve Bulgaristan'daki son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi artarak taşkınlar meydana geldi. Tarım arazileri ile nehirlerin arasındaki bazı işletmeleri su bastı.

Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin Tunca Nehri kenarındaki evinin bahçesini de su bastı. Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, Sedefçi'yi botla tahliye etti.