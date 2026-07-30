Eski Eşini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Eşini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı

Eski Eşini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de, eski eşini ve çocuğunu motosikletle takip eden şüpheli tutuklandı. 14 kez uzaklaştırma kararı verilmişti.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, eski eşini ve çocuğunun bulunduğu aracı motosikletle takip ederek rahatsız ettiği belirtilen şüpheli hakkında, 6284 sayılı Kanun'a muhalefet ve ısrarlı takip suçlarından işlem yapıldığını, şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26.07.2026 tarihinde bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, B.T.T. isimli şahsın, eski eşi G.K.'ye, müşterek çocukları D.T. ile birlikte trafikte bulunduğu sırada motosikletle saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

14 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli süreç başlatılmış olup, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde şüpheli B.T.T. hakkında mağdur G.K.'ye yönelik daha önce 14 kez uzaklaştırma kararı verildiği ve olay tarihi itibarıyla aktif bir tedbir kararının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin, boşanmış olduğu eski eşi G.K. ile 18 yaşından küçük müşterek çocukları D.T.'nin bulunduğu araca, motosikletle yaklaşarak aracı takip ettiği ve müştekiyi rahatsız etmesi üzerine, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararına aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nun 123/A maddesinde düzenlenen ısrarlı takip suçları yönünden soruşturma işlemlerine başlanmıştır.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli B.T.T, mevcutlu olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmiş, ifade ve diğer adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 v.d. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Yerel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Eşini Takip Eden Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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