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Eski hükümlülere hibe desteği verildi - Son Dakika

Eski hükümlülere hibe desteği verildi

17.12.2021 11:05
Eski hükümlülere hibe desteği verildi

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İş-Kur Kendi işini kurma Projeleri kapsamında 2021 yılı 3. Dönem proje başvuruları kabul edilen eski hükümlülerine verilecek olan hibe desteği çeki takdim töreni Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda gerçekleştirildiErzurum...

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İş-Kur Kendi işini kurma Projeleri kapsamında 2021 yılı 3. Dönem proje başvuruları kabul edilen eski hükümlülerine verilecek olan hibe desteği çeki takdim töreni Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda gerçekleştirildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, törende yaptığı konuşmada Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yılda yaklaşık olarak 2 bin 500 şüpheli, yükümlü ve hükümlünün takibini yaptıklarını belirterek, "Yükümlülerin rehabilitasyonu için eğitim iyileştirme çalışmalarının yanında sosyo-ekonomik yönden de desteklenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İş-Kur Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen kendi işini kurma hibe destek projeleri ile 2017 yılından bu yana belirli suçlar hariç bir yıldan fazla ceza alan 107 eski hükümlümüze çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere toplam 4,5 milyon TL hibe desteği sağladık. Bu destekler ile eski hükümlülerimiz kendi işlerini kurmaları ve suçtan uzak durarak topluma uyum sağlamaları amaçlanmıştır. Yükümlülerimizin yeniden topluma kazandırılmasında özveri ile çalışan Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ve müdürlüğün kıymetli çalışanlarına ayrıca desteklerinden ötürü İŞ-KUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ve özverili çalışanlarına teşekkür ediyorum " dedi.

İŞ-KUR Erzurum İl müdürü Abdulkadir Mutlu da konuşmasında İstihdam kurumu olarak istihdamında zorlandıkları dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan Eski Hükümlülerin kendi projelerini gerçekleştirmeleri kendi işlerinin patronu olmaları için hazırlayacakları projelerinin uygun görülüp onaylanması durumunda brüt asgari ücretin 15 katı tutarında yaklaşık 55 bin lira bir hibe destek verdiklerini kaydetti.

Mutlu; "Bir Kişinin Eski Hükümlü Kendi İşini kurma projelerinden yararlanabilmesi için Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar ile ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olması gerekmektedir.

Her yıl Nisan ve Ekim aylarında 2 defa olmak üzere İş-Kur olarak proje çağrısı yayınlarız Denetimli serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu aracılığı ile İl Müdürlüğümüze ulaşan proje teklifler öncelikle İl Müdürlüğümüz tarafından incelenip eksiklikleri giderildikten sonra Valimiz başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayına sunuyoruz. Kurul tarafından onaylandıktan sonra İş-Kur Genel Müdürümüzün başkanlığında oluşan Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmayan işverenlerden kesilen idari para cezasını kullanmaya yetkili komisyona gönderiyoruz. Komisyonunun projeyi onaylayarak ödenek tahsis etmesi durumunda proje sahibini kuruma davet ederek sözleşme imzaladıktan sonra projesini başlatıyoruz ilgili proje 3 yıl kurumumuz gözetim ve denetiminde 6 ayada bir denetim yaparak yürütüyoruz 3 yılın sonunda proje sahibine projesini devrediyoruz.

Sadece 2021 yılı ikinci döneminde Denetimi Serbestlik Müdürlüğümüz aracılığı ile almış olduğumuz 24 projeden 19'u komisyon tarafından uygun görülerek 1.282.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Türkiye'de bu alanda en fazla projesi onaylanan il olduk.

Son 5 yıl içerisinde 139 Eski Hükümlünün projesine 5 milyon 632 bin TL hibe finans aktararak kendiişlerini kurmalarına sağladık. Sektör gözetmeksizin bütçemiz ölçüsünde her alanda iş kurma projelerini destekleyerek bu kişileri hem istihdama, suç ve suç ortamından uzaklaşmasını sağlayarak da topluma kazandırmış oluyoruz.

Kurumumuzca yürütülmekte olan Engelli ve Eski Hükümlü Hibe projeleri ile ilgili olarak; özellikle eski hükümlülerin proje başvuruları konusunda eski hükümlülere teknik konular başta olmak üzere her türlü desteği sağlayan Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürümüze ve nezdinde personeline teşekkür ediyorum." dedi.

Törende yapılan konuşmaların ardından hibe desteği alan eski hükümlülere törenle çekleri takdim edildi. - ERZURUM

Eski hükümlülere hibe desteği verildi
Eski hükümlülere hibe desteği verildi
Eski hükümlülere hibe desteği verildi
Eski hükümlülere hibe desteği verildi
Eski hükümlülere hibe desteği verildi
Eski hükümlülere hibe desteği verildi

Denetimli Serbestlik, Türk Lirası, Cumhuriyet, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski hükümlülere hibe desteği verildi - Son Dakika


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