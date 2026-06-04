Eski Hükümlülere Yeni Hayat Fırsatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Hükümlülere Yeni Hayat Fırsatı

Eski Hükümlülere Yeni Hayat Fırsatı
04.06.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de, eski hükümlüler için 'Kendi İşini Kurma Projeleri' tanıtıldı. Destekler artıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları ile Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Kendi İşini Kurma Projeleri'nin lansmanı gerçekleştirildi.

Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, üretime katılması ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projeler, Niğde Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren; ceza infaz sisteminin yalnızca cezanın yerine getirilmesinden ibaret olmadığını belirterek, bireylerin yeniden topluma kazandırılmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Başsavcı Süren konuşmasında; "Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve İŞKUR hibe desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlülerimizin başarılı hikayelerini paylaşmak üzere düzenlenen bu anlamlı lansmanda sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ceza infaz sistemi yalnızca cezanın yerine getirilmesine değil, bireyin yeniden topluma kazandırılmasına da amaçlanmaktadır. Bu noktada denetimli serbestlik hizmetleri, bireyin yeniden topluma kazandırılması ve üretken bir yaşam kurabilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bugün burada verilen desteğin umut ve başarıya dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İnsanı kazanmak bir toplumu kazanmaktır"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Osman Baturay Teymur ise konuşmasında denetimli serbestlik sisteminin temel amacının bireyin yeniden üretken bir yaşam kurmasına destek olmak olduğunu vurguladı. Teymur, "Bugün sadece projelerin tanıtımını yapmak için değil, insanın yeniden ayağa kalkma iradesine, emeğin gücüne ve devletimizin sosyal devlet anlayışına şahitlik etmek için buradayız. Bizim medeniyetimizde insan, hata yaptığı için dışlanan değil, doğruya yöneltilen ve elinden tutulan bir değerdir. İnsan kazanmak bir hayatı kurtarmak, bir toplumu kurtarmak demektir. Denetimli serbestlik sistemi de tamamen bunun üzerine inşa edilmiştir. Amacımız bireyin üretmesini, umut etmesini ve yeniden topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı. Devletin yükümlü ve eski hükümlü vatandaşları yalnız bırakmadığını belirten Teymur, yeni başlangıçlar için önemli fırsatlar sunulduğunu kaydetti.

3 bin 679 kişiye 462 milyon liralık destek

Teymur, 2014 yılından bugüne kadar eski hükümlülere yönelik hibe desteklerinin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek; "2014 yılından bugüne kadar 3 bin 679 eski hükümlümüze toplam 462 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu destekler sayesinde birçok vatandaşımız hayatında yeni bir sayfa açtı. Bugün gelinen noktada 2026 yılı itibarıyla tarım ve hayvancılık alanındaki projelere 440 bin liraya kadar, diğer sektörlerdeki projelere ise 550 bin liraya kadar destek verilmektedir. Bu rakamlar yalnızca maddi yardımın değil, yeniden kurulan hayallerin ve topluma kazandırılan hayatların da göstergesidir" diye konuştu. Lansmanda, İŞKUR hibe desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlülerin başarı hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Projeler sayesinde üretime katılan ve kendi işlerinin sahibi olan eski hükümlüler verilen destek için birer teşekkür konuşması yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yeni Hayat, Ekonomi, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Hükümlülere Yeni Hayat Fırsatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:28:57. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Hükümlülere Yeni Hayat Fırsatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.