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Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesi toprağa verildi

KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, birçok isim katıldı.

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür\'ün cenazesi toprağa verildi
14.01.2024 - 18:06,
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KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Kontraterör Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve birçok operasyonda yer alan 81 yaşındaki Mehmet Eymür, KOAH hastalığına bağlı solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 13 Aralık'ta hayatını kaybetti. Eymür için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde eşi Janset Eymür ile çocukları Alp ve Ayşe Eymür taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Saruhan Hünel, İstek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, eski MİT İstanbul Bölge Başkanı İsmail Nişancı ile eski bürokratlardan Kemal Yazıcıoğlu ve çok sayıda emekli MİT mensubu, aileyi acı gününde yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaaddin Çakıcı ve eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal cenazeye çelenk gönderdi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mehmet Eymür, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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