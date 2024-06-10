Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Vefat Eden Yol Arkadaşlarını Unutmadı - Son Dakika
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Yerel

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Vefat Eden Yol Arkadaşlarını Unutmadı

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, birlikte mesai yaptığı ve vefat eden yol arkadaşlarını ziyaret etti. Demir, Ahmet Çelik'in cenaze törenine katıldı ve Hüseyin Fakı'nın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

10.06.2024 17:56
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Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi önceki dönem Başkanı Mahmut Demir, birlikte mesai yaptığı ve vefat eden yol arkadaşlarını unutmadı.

Mahmut Demir, Amasya Şeker Fabrikası iştiraki olan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan, birlikte mesai arkadaşlığı yaptığı, 85 yaşında vefat eden Ahmet Çelik'in Vezirköprü'deki cenaze törenine katıldı. Demir, cenaze programından sonra yine uzun süre yol arkadaşlığı yapan, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve daha sona Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Fakı'nın Vezirköprü ilçesi Bayram Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Kabristanlığına giderek merhum Hüseyin Fakı'nın mezarı başında dua okuyan Mahmut Demir, "Uzun süre birlikte Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde görev yaptığım, beş yıl önce aramızdan ayrılan hakka yürüyen Hüseyin Fakı amcamızı mezarı başında ziyaret ettim. Dua okudum, arkadaşlık, dostluk ve vefa görevimi yerine getirdim. Rahmetli Fakı gibi insanlar az yetişiyor, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Kabristanlık ziyaretine eski Havza Ziraat Odası Başkanı Fahri Şahin, Havza Karadeniz Birlik Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural ve Bayram Mahallesi Muhtarı Ahmet Fakı da eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, Vefat Eden Yol Arkadaşlarını Unutmadı - Son Dakika

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