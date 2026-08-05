Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı

Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Nilda Müge Şahin'in cenazesi alındı.

Şişli'de eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Nilda Müge Şahin'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre doktora giden 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından vurularak öldürülmüştü. Genç kızın naaşı, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Şahin'in ailesi Adli Tıp Kurumu önüne geldi. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerin ardından Şahin'nin cenazesi ailesi ailesi tarafından teslim alındı.

Öte yandan, Nilda Müge Şahin için ikindi namazına müteakip Şişli'de bulunan Osman Sağnak Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Şişli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:45:17. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Genç Kızın Cenazesi Teslim Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.