Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı - Son Dakika
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Yerel

Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da cesedi bulunan 19 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili kızın eski sevgilisi gözaltına alındı. Genç kızın yaklaşık 4 aydır bir markette çalıştığı ve eski sevgilisi ile aralarında problem olduğu için de bir süredir ailesi tarafından iş çıkışında alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.08.2024 18:54
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Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da cesedi bulunan 19 yaşındaki genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, olayla ilgili kızın eski sevgilisi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında bir kadının yüzü koyun yattığını fark eden çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde kadının 19 yaşındaki S.T. olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, ifadelerden yola çıkarak genç kızın eski sevgilisi Yusuf Ç.'nin peşine düştü. Polis ekipleri, Yusuf Ç.'yi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Markette çalışan genç kızı iş çıkışında ailesi alıyormuş

Cinayete kurban giden genç kızın yaklaşık 4 aydır bir markette çalıştığı ve eski sevgilisi ile aralarında problem olduğu için de bir süredir ailesi tarafından iş çıkışında alındığı öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

Selçuklu, Kurban, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı - Son Dakika

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