Eski Tarım Bakanı Pakdemirli'den Başkan Çelik'e ziyaret - Son Dakika
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Eski Tarım Bakanı Pakdemirli'den Başkan Çelik'e ziyaret

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bakanlık döneminde Şehzadeler'e bir piknik alanı yapılması için gerekli desteği sağlayan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

25.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:31
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Eski Tarım Bakanı Pakdemirli'den Başkan Çelik'e ziyaret

MANİSA - Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bakanlık döneminde Şehzadeler'e bir piknik alanı yapılması için gerekli desteği sağlayan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit ve Cumhur İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Yavuz Kurt ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, Pakdemirli'ye bakanlığı döneminde Şehzadeler'e piknik alanı yapılması için verdiği desteği hatırlatarak teşekkür etti. Başkan Çelik, "Sayın bakanımız bakanlığı döneminde ilçemiz için hangi talepte bulunduysak destek verdiler. Kendisinin döneminde tamamlanması mümkün olmayan barajlar tamamlandı. Bu vesileyle de hemşehrilerimiz adına ilçemize kazandırdığı hizmet ve projeler için teşekkür ediyorum. 2 Kasım 2021 tarihinde kendisini ziyaret ettiğimizde ilçemizde piknik alanı yapılabilecek bir alan olmadığını bu noktada vatandaşlarımızın talebi olduğunu iletmiştik. Verdikleri talimat sonrasında 5-6 yer bulundu ve en uygun olanını seçerek gerekli çalışmaları yaptık. Yakın bir zamanda 100. Yıl Kır Bahçemiz hizmet veremeye başlayacak. Biz milletvekillerimizden, bakanlarımızdan, hükümetimizden hep destek gördük. 100. Yıl Kır Bahçesi de bunun somut bir örneğidir." şeklinde konuştu.

Geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yapılan hizmetlerin aslında yapılıp unutulması gerektiğini, ancak bu şekilde hatırlatılınca da güzel hatıralar oluşturduğunu dile getirerek, "Bu projenin mimarı belediye başkanımızdı biz de gerekli desteği verdik. İnşallah hemşehrilerimiz için hayırlı olur." dedi.

Başkan Çelik, ziyaretin anısına Pakdemirli'ye mesir sepeti hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eski Tarım Bakanı Pakdemirli'den Başkan Çelik'e ziyaret - Son Dakika

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