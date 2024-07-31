Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminde meclisin içerisinde yaşananları Rizelilere anlattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - RİZE
Son Dakika › Yerel › İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşananları Rizelilere anlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?