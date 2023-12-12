 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski Ürünler Antika Hurdalar Olarak Değer Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Ürünler Antika Hurdalar Olarak Değer Kazanıyor

1970'li, 1980'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası gibi ürünler günümüzde hurda olarak satılarak süs eşyası haline geliyor. Erzincan'da eski ürünlerin satışını yapan Muammer Heper, bu ürünlerin antika değeri taşıdığını belirtiyor. Pandemi sürecinde ise nostaljik ortam oluşturmak isteyenlerin ilgisinin arttığı ifade ediliyor.

Eski Ürünler Antika Hurdalar Olarak Değer Kazanıyor
12.12.2023 - 09:34,
Abone Ol

1970'li, 1980'li yıllarda popüler olan siyah beyaz televizyon, müzik seti, teyp, gaz lambası, ev aletleri vb. ürünler günümüzde LCD TV, cep telefonu, laptop, internet karşısında demode olunca hurda niyetine satılarak özellikle bağ evlerinde ki şark köşelerinde süs eşyası oluyor.

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda eski ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 66 yaşındaki Muammer Heper, bir zamanların vazgeçilmez alet gereçlerinin günümüzde antika hurdalar olduğunu söyledi. 1970 yıllarda özellikle kendi döneminde günlük kullanılan el aletlerine talebin fazla olduğunu ve bunların da şark köşelerine süs olarak alındığını belirterek, "Emekli işçiyim. İlk önce hobi olarak başladım bu işe ama daha sonra birikince elimden çıkarmak için böyle bir yer açmaya karar verdim. Burada eskiye dair olan her şeyi alıp satıyoruz. Antika değeri olan şeyler nadir geliyor elimize ama eski, geçmiş yıllarda bizim kullandığımız ya da babalarımızın kullandığı el aletleri falan geliyor onları satıyoruz şuan.

Biz x kuşağıyız. Bizim zamanımızda kullanmış olduğumuz el aletleri, araç ve gereçleri şuanda şark köşesi ya da evin kenarına hatıra olarak koyuyorlar ama biz onları zamanında kullanmıştı şimdi z kuşağı dedikleri bunları bilmiyorlar gelip hayranlıkla bakıyorlar. Daha çok süs eşyası olarak evinin bir köşesine koyuyorlar" dedi.

'Yaşadığımız pandemi sürecinden sonra ilgi arttı'

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde işlerin arttığını belirten Heper, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi sürecinde halk kentten köye göç etti. Bu orada ki yaşantılarını da etkiledi. Kendilerine bir nostaljik ortam oluşturmak isteyenler alışveriş yapmak için buraya koştu. Bizim satışlarımız genelde ihtiyaç değil keyfi oluyor. Çünkü burada bozuk sadece süs için kullanılacak malzeme de çok. En çok da gaz lambası ve eski teyp satılıyor. Fiyatlarımız da ürünün tarihine, dokusuna ve durumuna göre şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Eren Bayrak ise aldıkları ürünleri süs için aldıklarını, ailesinin ve büyüklerinin de hatıralarını yaşattıklarını söyledi. Bayrak konuşmasında, "1970'li, 1980'li yıllarda büyüklerimizin kullandıkları televizyon, radyo gibi kullanılan araçları gençler olarak gelip alıyoruz evimizin bir köşesinde de hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz. Büyüklerimiz de gördüklerinde eski günleri anarak o günleri anlatıyor" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eski Ürünler Antika Hurdalar Olarak Değer Kazanıyor - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:25:04. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Ürünler Antika Hurdalar Olarak Değer Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement