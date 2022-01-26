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Eski Van şehri turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Eski Van şehri turizme kazandırılıyor

26.01.2022 16:14
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor

Van Kalesi'nin güney yakasında yer alan eski Van şehri, hazırlanan projeyle restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Van Kalesi'nin güney yakasında yer alan eski Van şehri, hazırlanan projeyle restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülecek olan "Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Birinci Etap Projesi" ile şehrin yakın tarihine ışık tutan bölgede kazı, konservasyon, restorasyon, rekonstrüksiyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak. Bir zamanlar Müslümanlarla gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı eski Van şehri, Ermeni çetelerinin başlayan ayaklanmalarıyla barış şehri görüntüsünden uzaklaşarak ölü şehre dönüştü. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, farklı kültürlerin yüzyıllarca kardeşçe bir arada yaşadığı eski Van şehri, Osmanlı döneminde de 'Serhat' şehri olarak bilinen eski yerleşim alanı yeniden canlandırılıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Eski Van şehrini, bu yılki projemizde surlarını ve eski hanını ayağa kaldıracağız. Aziziye Kışlası'nın otel yapılması için yabancı bir iş insanı talip oldu. Gelişme kaydedilirse eski Van şehrini peyderpey ayağa kaldıracağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu yıl iki eseri restore edecek. Açık müze diyebileceğimiz bir alan. Burası çok acının yaşandığı, güzel anıların biriktirildiği, camilerle kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşanılan bir kent. Bu kentin ruhunu tekrar yaşatmamız, turizme kazandırmamız gerekiyor" dedi. - VAN

Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor
Eski Van şehri turizme kazandırılıyor

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Doğu Anadolu, Van Kalesi, Yatırım, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski Van şehri turizme kazandırılıyor - Son Dakika


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