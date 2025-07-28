Eskihisar Kalesi\'nde \'7. Koğuştaki Mucize\' Filmi Gösterildi

Gebze'de bulunan tarihi Eskihisar Kalesi'nde vatandaşlara "7. Koğuştaki Mucize" filmi gösterildi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları kapsamında film gösterimleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinliğin ikinci akşamında "7. Koğuştaki Mucize" filmi, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Eskihisar Kalesi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği film gösterimi, duygu dolu anlara sahne oldu.

Tarihi kale dokusu ve deniz manzarası eşliğinde açık havada sinema keyfi yaşayan vatandaşlar, etkinlikten memnun ayrıldı. Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, 3 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Her akşam saat 20.45'te farklı bir etkinlikle kapılarını açacak programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaz akşamlarını kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen vatandaşların Eskihisar Kalesi'ndeki etkinliklere davetli olduğu belirtilirken vatandaşların program akışını Gebze Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edebileceği bilgisi verildi. - KOCAELİ