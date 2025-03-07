Eskikaraağaç Mahallesi'nde Geleneksel Bahar Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Eskikaraağaç Mahallesi'nde Geleneksel Bahar Temizliği Yapıldı

Eskikaraağaç Mahallesi\'nde Geleneksel Bahar Temizliği Yapıldı

Karacabey'in Eskikaraağaç Mahallesi'nde, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olarak geleneksel bahar temizliği bu yıl titizlikle gerçekleştirildi. Temizlik çalışmaları, leylek yuvalarının korunmasına odaklı olarak yapıldı.

07.03.2025 16:19  Güncelleme: 16:25
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Karacabey'in Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç Mahallesi'nde geleneksel bahar temizliği bu yıl da büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Karacabey'in Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç Mahallesi'nde geleneksel bahar temizliği bu yıl da büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi Temizlik ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarına meşhur Yaren Leylek'in yuvasından başladı ve temizlik işlemini canlı yayında vatandaşlarla buluşturdu.

Belediye Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer ve veteriner hekim gözetiminde Leylek Köyü'nde yuvalara tek tek çıkan ekipler, leyleklerin yuvalarına taşıdığı ve risk oluşturan atıkları topladı. Bu düzenli çalışmalar sayesinde köyde, atık kaynaklı yuvada ölüm oranı tamamen önlenmiş durumda. Ayrıca, diğer mahalleler olan Uluabat, Dağkadı, Yolağzı ve Yenikaraağaç'ta da temizlik ve bakım işlemleri devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, temizlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eskikaraağaç Mahallesi'nin ve diğer kırsal mahallelerin vatandaşları ve muhtarlarının, leylek yuvalarını dikkatle takip ettiğini belirtti. Başkan Karabatı, " Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil etmenin bizler için ayrı bir önemi var. Vatandaşlarımızdan gelen tüm öneri, talep ve ihbarları değerlendiriyoruz. Elektrik hatları, rüzgar nedeniyle devrilmeler gibi risklerin yanında, yuvalarda çıkan diken gibi doğal etkenleri de kontrol ediyoruz. Bunun yanı sıra geleneksel bahar temizliğimizi de başlatmış bulunuyoruz" dedi.

Başkan Karabatı ayrıca, bu önemli çalışmaların Karacabey'in doğal güzelliklerini koruma ve yaban hayatına destek olma hedeflerinin bir parçası olduğunun altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskikaraağaç Mahallesi'nde Geleneksel Bahar Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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