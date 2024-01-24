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Dolandırıcılar Keçi Derisini Ceylan Derisi İncil'e Dönüştürüyor - Son Dakika
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Dolandırıcılar Keçi Derisini Ceylan Derisi İncil'e Dönüştürüyor

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 150 liraya temin ettikleri eskimiş davul derisini (keçi), 20 milyon liraya 'ceylan derisinden...

Dolandırıcılar Keçi Derisini Ceylan Derisi İncil\'e Dönüştürüyor
24.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 17:00
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Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 150 liraya temin ettikleri eskimiş davul derisini (keçi), 20 milyon liraya 'ceylan derisinden İncil' şeklinde sattığını bildirdi.

Türkiye'de çeşitli illerde son dönemde çok sayıda İncil ve Tevrat ele geçirildi. Sahte tarihi eser dolandırıcılığı ise zaman zaman gündeme geliyor. Dolandırıcıların ise ilgiyle takip ettiği bu alanda özellikle 'ceylan derisi üzerine 2 bin yıllık İncil' şeklindeki ilanlar dikkat çekiyor. Meraklıları tarafından milyonlarca verilerek satın alınan bu İncillerin daha sonra sahte olduğu ortaya çıkıyor.

Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların her geçen gün yeni yöntemler keşfederek insanları mağdur ettiğini söyledi.

"Şeytanın aklına gelmez"

Son dönemde dolandırıcıların keçi derisini ceylan derisi olarak bir tasarımdan geçirdikten sonra İncil'e dönüştürüp bunu tarihi bir esermiş gibi piyasaya sürdüğünü belirten Karabayram, "Eski davullardan keçi derisini alıyorlar, eski davullardan aldıkları malzemelerden sahte Tevrat ve İncil üretiyorlar. Burada en önemli konulardan biri, artık ne yazık ki Türkiye'de yüzlerce sahte Tevrat İncil üretilmeye başlandı. Bunlar Uzak Doğu ülkelerinden gelebiliyor veya başka bir ülkeden gelebiliyor. ya da bu işin uzmanlarını buluyorlar ve yaptırıyorlar. 150-200 liraya alınan davul derisinden 15-20 milyon liralık bir İncil üreterek piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunların aklına geliyor" dedi.

"10 sayfa çıkıyor"

Yapılan işlemlerin çok kolay belirlenebileceğinin altını çizen Karabayram, "Birincisi bu durumlarda bir defa ceylan derisiyle, keçi derisi arasında büyük farklar var. Keçi derisi üzerine yapılan bu işlemleri çok basit yöntemlerle tespit edebiliyorsunuz. Kaynar suyun içinde bu derinin üzerine yapılan bu işlemlerim hepsini görebilirsiniz. Bunun yanında kök boyayla, çağdaş boya arasında yüzlerce fark var. Günümüzde çıkan boyayı kök boyası olarak yutturmaya çalışıyorlar. O da akıntısıyla tespit edilebiliyor. Burada önemli olan konulardan biri ise bu keçi derisi üzerine yaptıkları Meryem ana tasvirini de alttaki baskı ve ışıklama yöntemiyle yapıyorlar. Boya tekniği çiziyorlar ve ceylan derisi olarak yeni av peşine düşüyorlar. Özellikle inceliğinden dolayı keçi derisini seçiyorlar. Keçi derisinden bir davul tabakası, bunun büyüğünden yaklaşık 10 sayfa çıkıyor. İlk önce bunu bir sıcak suyun içerisine atıyor. İncelmemiş tabakayı 100 derecelik suyun içine koyup bir güzel saç kurutma makinesini sürekli kurutuyorlar. Işıklı tabaka üzerine Meryem Ana resmi bırakıyorlar. Çağdaş boyayı kök boya gibi yutturmaya çalışıyorlar. Bunun yanında altın varak olarak sarı kalemle işlem yapıyorlar" diye konuştu.

"20 milyon liraya varıyor"

Dolandırıcıların 200 liraya elde ettikleri davul derisinden, toplamda bin 200 lira gibi bir maliyetle yaklaşık 20 milyon liralık bir İncil yaptıklarını belirten Karabayram, "200 lirayla yola çıktıkları deriden 20 milyon liralık dolandırıcılık yapıyorlar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Cemil Karabayram, Antalya Valiliği, İncil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dolandırıcılar Keçi Derisini Ceylan Derisi İncil'e Dönüştürüyor - Son Dakika


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