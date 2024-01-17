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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Harekatı'nda üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı tarafından taziye ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette dua edildi ve şehidin babasına Türk Bayrağı takdim edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
17.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 13:52
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine gerçekleşen sızma girişiminde çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in baba ocağına, Eskişehir adalet teşkilatından taziye ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Savaş Kılıç, Cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumu müdürleri, yazı işleri müdürleri ve infaz koruma memurları yer aldı. Adliye mescidi hocası Zeynel İlhan eşliğinde, Şehit Muhammed Tunahan Evcin ve tüm şehitlerin ruhuna dua edilerek Fatiha okundu.

Ziyarette Gara Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler de şehit ailesine destekte bulundu. Şehidin babası emekli polis memuru Nazif Evcin, ziyarete gelenlere "Şehidimiz hepimizin şehidi, bu ev hepinizin evi. Sağ olun, var olun" dedi.

Duaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından şehidin babasına Türk Bayrağı takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ve adalet teşkilatı, şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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