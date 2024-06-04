Eskişehir AFAD, afetlerle mücadele kapasitesini artırmak için toplantı düzenledi

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Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afetlerle mücahale kapasitesinin arttırılmasıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıda çeşitli konular ele alındı.

Toplantı, Ready4Resceu projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. 'İspanya ESDP' ve 'asystee' paydaşlarıyla düzenlenen proje açılış toplantısında projenin amaçları, arama kurtarmaya katkısı, paydaşların görev ve sorumlulukları üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Paydaş katılımcılara sertifika verildi. - ESKİŞEHİR