Eskişehir AK Parti İl Başkanı ve Yardımcısı Vali Aksoy\'la Görüştü

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Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Yardımcısı Mustafa Kemal Bandırma, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'la bir araya geldi.

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bandırma Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Vali Aksoy'la sohbet eden Başkan Albayrak ve Yardımcısı Bandırma, görüşme sonunda hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR