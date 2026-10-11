Eskişehir Alpu\'da Kaymakam Sönmezel çiftçilere bereketli kazanç diledi

Eskişehir'in Alpu İlçe Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte katıldığı şeker pancarı hasadında çiftçilerle bir araya gelerek bereketli kazançlar diledi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Tarlada yürütülen hasat çalışmalarına katılan Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçileri yalnız bırakmadı. Üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sönmezel, emeği geçen tüm çiftçilere kolaylıklar dileyip bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.