Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde Ramazan Şenlikleri Yoğun İlgi Gördü

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde organize edilen Ramazan şenliklerine 7'den 70'e birçok kişi yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde Halk Bilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Ramazan Şenlikleri programı, dün akşam Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Hacivat-Karagöz' oyunu ile başladı. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları ve karışık Türk müziği ile devam eden programlara, 7'den 70'e çok sayıda kişi katılım gösterdi. Program esnasında salon hınca hınç dolarken, merdiven boşluklarında dahi oturacak yer kalmadı.

"Ramazanın bereketiyle de bütün organizasyonlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz"

Program öncesi konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam önce uluslararası öğrencilerimizle bir iftar yaptık. Arkasından da bütün öğrencilerimizle ve çalışanlarımızla bir iftar eğlencesi düzenledik. Biliyorsunuz, Ramazanlar kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve arkadaşlığımızın pekiştirildiği, birlik beraberliğimizin güçlendirildiği zamanlardır. Dolayısıyla bu Ramazanın bereketiyle de bütün organizasyonlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu etkinlikler aynı zamanda hem öğrencilerimizle, hem de akademik ve idari personelimizle bir kaynaşma platformu. O yüzden Ramazanın bereketiyle umarım bu kadar savaşların, felaketlerin olduğu dünyada her şey en kısa sürede düzelir, dostluk ve barış her şeyin yerini alır, sevgi hepimizi kuşatır diye temenni ediyoruz." - ESKİŞEHİR