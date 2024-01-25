Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, Anadolu Üniversitesi Rektörü\'nü ziyaret etti

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) yöneticileri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.
Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir ve beraberindeki heyet, Rektör Erdal'a gerçekleştirdikleri ziyarette derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Rektör Erdal ise gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ES-AB heyetine teşekkürlerini sundu. Karşılıklı bilgi paylaşımının gerçekleştiği ziyaret fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
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