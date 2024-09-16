Eskişehir Barajı Tamamlandı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak susuz topraklara bereket geldiğini açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

"Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir"

DSİ'nin Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade edenDSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "DSİ ülkemizin kalkınmasının öncü kurumlarından olup bir markadır. Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir. Susuz bir kalkınma mümkün değildir.Bu çerçevede, sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

"Barajın Eskişehirli çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda çalışmaların tamamlanarak susuz topraklara bereket geldiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Eskişehir Tepebaşı Gündüzler Barajı'nda depolanan su ile 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlandığını söyledi. Genel Müdür Balta,sözlerinin devamında, "Barajın Eskişehirli çiftçilerimize hayırlı olmasını dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR