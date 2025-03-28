Eskişehir Berberlerinde Bayram Yoğunluğu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte işi yoğunlaşan berber esnafı, uzun süre sıra beklemek istemeyen müşterilerin kendilerini telefondan arayıp randevu alabileceklerini söyledi.

Toplam 9 günlük tatilin yapılacağı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar bayram için hazırlıklarını sürdürürken, erkek kuaförlerinde de yoğunluk yaşandı. Bayram ziyaretlerine gitmeden önce saçlarının düzgün gözükmesini isteyen birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte berber dükkanlarına akın etti. Taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten esnaf, müşterilerin beklememek için dükkana gitmeden önce kendilerine telefon ederek randevu almalarını rica etti.

"Müşterilerimiz beklememek için telefondan bizi arayıp randevu alabilir"

Bayram yoğunluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Ali Tepe, "Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte işlerimiz oldukça hızlandı. Vatandaşlar bayram için hazırlanıyorlar, ziyaretlere gitmeden önce saçlarını ve sakallarını toplatıyorlar. Biz de esnaf olarak elimizden geldiğince onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Dükkanlarımızda sıra oluşuyor. Yoğunluk bizi memnun ediyor ama vatandaş beklemek durumunda kalıyor. Bunun için müşterilerimizden dükkanlarımıza gelmeden önce bizlere telefon ederek randevu almalarını rica ediyoruz. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR