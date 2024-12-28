Eskişehir Beyaza Büründü

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Eskişehir'de akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında vatandaşlar sabah saatlerine beyaz örtü ile uyandı.

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çankaya Mahallesi'nde etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, mahalle sakinlerini şaşırttı. Vatandaşların sabah araçların üzerindeki karları temizlemeye çalıştığı görüldü. Kar taneleri ile süslenen ağaçlar ve araçlar kartpostallık görüntülere neden oldu. Evlerin çatılarını örten beyazlık şehrin güzelliğini gözler önüne serdi. Mahalledeki manzaralar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR