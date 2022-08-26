1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı

26.08.2022 17:05
1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı.

Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı.

26-27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan ESBİLDER'in düzenlediği Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri bugün başladı. Şenliğin ilk günü mehteran- atlı ekip ve yöresel kıyafetli zeybek ekipleri eşliğinde Köprübaşı Porsuk Bulvarı'nda yürüyüş yapıldı. İlk gün programında, açılış konuşmasından sonra atlı okçuluk gösterileri, folklor ve kına ekibi sahne alması ve protokol ile çadır ziyaretleri sergi açılışı bulunuyor. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement