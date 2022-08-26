26-27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan ESBİLDER'in düzenlediği Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri bugün başladı. Şenliğin ilk günü mehteran- atlı ekip ve yöresel kıyafetli zeybek ekipleri eşliğinde Köprübaşı Porsuk Bulvarı'nda yürüyüş yapıldı. İlk gün programında, açılış konuşmasından sonra atlı okçuluk gösterileri, folklor ve kına ekibi sahne alması ve protokol ile çadır ziyaretleri sergi açılışı bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 1. Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika

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