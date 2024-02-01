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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler'de çocuk oyunu ve tiyatro gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler'de çocuk oyunu ve tiyatro gösterisi düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler\'de çocuk oyunu ve tiyatro gösterisi düzenledi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Çifteler'de düzenlenen etkinlikte, 'Tiki ile Miço' adlı çocuk oyunu ve Sahnekar Doğaçlama İnteraktif Tiyatro Gösterisi sahnelendi. Etkinlik, ilçe halkının beğenisini topladı.

01.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Çifteler'de sahnelenen "Tiki ile Miço" adlı çocuk oyunu ve Sahnekar Doğaçlama İnteraktif Tiyatro Gösterisi ilçe halkının beğenisini topladı.

Kırsal ilçelerde kültürel ve sanatsal çalışmaların artırılarak sosyal hayatın güçlendirilmesini hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede EBB Gençlik Merkezi ve Sahnekar Tiyatro Ekibi iş birliğiyle Çifteler ilçesinde iki ayrı gösteri sahnelendi. Çifteler Hizmet Binası'nda bulunan ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi'ndeki gösterinin ilkinde "Tilki ile Miço" adlı oyun çocuklarla buluştu. Günün ikinci gösterisinde ise Sahnekar Tiyatro Ekibi, Doğaçlama İnteraktif Tiyatro Gösterisi ile beğeni topladı.

Kırsal ilçelerdeki etkinlikler diğer ilçelerde de devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler'de çocuk oyunu ve tiyatro gösterisi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler'de çocuk oyunu ve tiyatro gösterisi düzenledi - Son Dakika
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