Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Gülpınar Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alanda kurduğu Güneş Enerjisi Santrali'ne (GES) ek olarak 714 kWe üretim kapasitesine sahip ikinci bir Güneş Enerjisi Santrali'ni de tamamlayarak devreye soktu.
Doğaya saygılı ve çevreci yatırımlarını sürdüren EBB, Güneş Enerjisi Santrali çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede, Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde tarıma elverişli olmayan 15 bin 527 metrekarelik alanda 714 kWe üretim kapasitesine sahip ikinci bir Güneş Enerji Santrali tamamlanarak devreye alındı. Tesisin 2025-2029 yılları arasında 4 milyon 702 bin kWh enerji üretmesi bekleniyor.
EBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yenilenebilir, çevreyi koruyan yatırımları sürdürdüklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
"999 Kw kurulu güce sahip Gülpınar tesisimiz devreye alındığı 2020 yılından bugüne kadar, 4 yıl içerisinde 6.579.988 kWh enerji üretmiştir. 2025-2029 yılları arasında da yaklaşık olarak bu değere yakın üretim beklenmektedir. Gülpınar1 ve Gülpınar2 Güneş Enerjisi Santrallerimizin 2025-2029 tarihleri arasında yaklaşık 11.282.802 kWh enerji üretecek olup, üretilen bu enerji Belediyemizin tüm enerji giderini büyük oranda karşılayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İkinci Güneş Enerjisi Santralini Devreye Aldı - Son Dakika
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