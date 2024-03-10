Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu 10. yaşını kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in "Her şey çocuklar için" sloganıyla kente kazandırdığı ve hizmete girdiği günden bu yana 4 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Masal Şatosu, 10'uncu yaşını kutladı.
Türkiye'de bulunan sekiz önemli kule ve tarihi yapılardan izler taşıyan, mimarisi ve özgün iç mekan tasarımları ile bir ilk olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, 10'uncu yaşını renkli görüntüler eşliğinde kutladı. Masal Şatosu, açıldığı 9 Mart 2014 tarihinden bu yana 4 milyon 34 bin 648 ziyaretçiyi ağırladı.
KUTLAMALARA BAŞKAN BÜYÜKERŞEN DE KATILDI
Gerçekleştirdiği 982 atölye ve etkinlikte 197 bin 203 katılımcıya, düzenlediği "Şatoda Müzik" başlıklı 61 konser ile 10 bin 292 izleyiciye ulaşan Masal Şatosu'nun 10. yaş kutlamasına Başkan Büyükerşen de katıldı. 10. yıl etkinlikleri kapsamında maskotlu bando gösterisi, çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramların sunulmasının yanı sıra Şatoda Müzik 10. Yıl Konseri, Eskişehirliler ile buluştu. 10. Yıl Konseri öncesi izleyicilere Masal Şatosu'nun kurulma sürecini aktaran Başkan Büyükerşen, hayallerin insan için önemli yaşam kaynaklarından biri olduğunu belirterek, çocuklardan büyüklere herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini dile getirdi. Masal Şatosu'nun 10 yıldır çok önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Büyükerşen, kendilerine her zaman destek olan Eskişehirliler ile ilkleri başardıklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından "Şatoda Müzik 10. Yıl Konseri" ile etkinlikler tamamlandı.
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