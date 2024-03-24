Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nin Geleneksel İftar Davetleri Devam Ediyor

Yerel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) geleneksel iftar davetleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde Eskişehirlileri buluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri bu yıl da büyük ilgi görüyor. Buluşmalar kapsamında Eskişehir'de görev yapan basın mensupları iftar yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleşen iftar yemeğine EBB Başkan Vekili Ahmet İlker, belediye bürokratları ve basın emekçileri katıldı.

Başkan Vekili Ahmet İlker, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in şehir dışında olması nedeniyle davete katılamadığını belirterek selam ve sevgilerini iletti. İlker, "Çok zor bir görev yapıyorsunuz ve gerçekten çok büyük emekleriniz var. Sizleri her zaman yakından takip ediyor ve değerli görüşlerinizden faydalanıyoruz. Bu güzel iftar sofrasında bir araya geldik. Tekrar sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İftar buluşmalarının diğer adresi ise Mihalgazi ilçesi oldu. İftar davetine ilçe sakinleri büyük ilgi gösterirken CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, belediye başkan adayları, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Ramazan ayının aynı sofrada buluşarak paylaşmayı güçlendirdiğini belirten Milletvekilleri Süllü ve Arslan, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını tebrik etti.