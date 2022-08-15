Eskişehir Belediyesi'nin "yaz Okulu" Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş çocuklar için düzenlediği "Yaz Okulu" tüm hızıyla devam ediyor.

2001 yılında "Her Ev Bir Atölye Olacak" sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 250 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor.

7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 19'uncu düzenlenen "ESMEK Yaz Okulu" tüm hızıyla sürüyor.

11 farklı merkezde 4245 öğrencinin kayıt olduğu kurslarda, "Eğlenceli İngilizce, Çocuk Yogası, Jimnastik, Basketbol, Voleybol, Akıl Oyunları, Ebru Sanatı, Resim, Karikatür, Seramik, Taş Boyama, Ahşap Boyama, Zumba" gibi toplam 87 branşta eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler veriliyor.

"ESMEK Yaz Okulu" 26 Ağustos'a kadar devam edecek.