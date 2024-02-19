Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İstanbul'da Beğeni Topladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İstanbul'da Beğeni Topladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İstanbul\'da Beğeni Topladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul'da sahnelenen 'Ayak Bacak Fabrikası' adlı oyunuyla büyük beğeni topladı. Oyun, kapalı gişe oynandı ve 5 bin kişi tarafından izlendi.

19.02.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, 14-17 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul'da sahnelenen "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyunu ile beğeni topladı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonda sahnelemeye başladığı Sermet Çağan'ın kaleme aldığı, Murat Karasu'nun yönettiği "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun, İstanbul Şehir Tiyatrosu Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde İstanbul seyircisi ile buluştu. Tamamı kapalı gişe oynanan ve yaklaşık 5 bin işinin izlediği altı temsil, ayakta alkışlanarak sona erdi.

Dekor tasarımını Devlet Tiyatrosu'nun usta tasarımcısı Ethem Özbora'nın, kostüm tasarımını Tülay Kale'nin, ışık tasarımını Mustafa Kala'nın ve hareket düzenini Filiz Sızanlı'nın üslendiği oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu'nun imzasını taşıyor. Oyunda Şehir Tiyatroları sanatçıları, Ali Eyidoğan, Hakkı Kuş, Ecren Can Serim, Korel Cezayirli, Zafer Ergül, Başak Boran Oksal, Mustafa Kılıkçı, Özlem Boyacı, Serhat Onbul, Nigar Berktin, Ceyda Çınar Onbul, Onur Birgi, Ahmet Barut, Kutan Gökkaya, Sinan Aktezcan ve Emel Alnady rol alıyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İstanbul'da Beğeni Topladı - Son Dakika
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