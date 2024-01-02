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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Özel Konserle Kutladı - Son Dakika
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Özel Konserle Kutladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2024'ün gelişini özel bir konserle kutladı. Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konserde, ünlü şan sanatçıları da sahnede yer aldı. Yeni yıl coşkusunun hakim olduğu gece, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konser sonunda şef ve solistlere plaket ve çiçek verilirken, dinleyiciler ayakta alkışladı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Senfoni Orkestrası'nın Eskişehir'deki gelişiminden bahsederek, gelecek programda duayen şef Rengim Gökmen'in yöneteceği bir konserin daha düzenleneceğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024\'ü Özel Konserle Kutladı
02.01.2024 - 14:02,
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 2024'ün gelişini özel bir konserle kutladı. Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği gece, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Orkestra şefliğini Ender Sakpınar'ın yaptığı konserde, şan sanatçıları soprano Meltem Ergin, mezzo soprano Elif Canbazoğlu, tenor Berk Dalkılıç ve tenor Ufuk Toker sahnede ağırlandı.

Ünlü bestecilerin aryalarının ve şarkılarının başarıyla icra edildiği gecede, yeni yıl coşkusu bütün salona hakimdi. Konserin sonunda şefe ve solistlere plaket ve çiçek verildi, dinleyiciler ayakta alkışlayarak beğenilerini gösterdi.

Konser bitiminde konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 23 yıl önce bizzat kendisinin çalışmalarıyla kurulan ve minik bir sahnede müzik hayatına başlayan Senfoni Orkestrası'nın Eskişehirliler'in büyük ilgisiyle yıllar içindeki gelişiminden bahsederek bu konserin de diğer konserler gibi nefis olduğunu vurguladı. Eskişehir'de Eskişehirliler'in temsilcisi olarak yaşamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu belirten Büyükerşen, Senfoni Orkestrası ve Eskişehirliler için 2024 yılı temennilerini anlatarak herkesin yeni yılını kutladı.

Gelecek programda duayen şef Rengim Gökmen'in yöneteceği Senfoni Orkestrası, korno sanatçısı Altuğ Tekin'i sahnede ağırlayacak. Türk besteciler Ebru Güner Canbey ve Ali Darmar'ın eserlerinin yorumlanacağı program, 12 Ocak'ta Atatürk Kültür sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 2024'ü Özel Konserle Kutladı - Son Dakika
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