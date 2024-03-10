Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde üretilen yerel tohumları vatandaşlarla buluşturan etkinlikler "Tohum Takas Şenliği" ile taçlandı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki şenlikte, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yerel tohumları çocuklara emanet etti.

"Bir avuç tohum, bir ömür bağımsızlıktır" sloganıyla yerel tohumları yaygınlaştırmaya devam eden EBB, bu alandaki etkinlikleriyle farkındalık yaratmayı da sürdürüyor.

Bu yıl 6 Şubat'ta Beylikova ilçesinden başlayan ve Eskişehir'in 12 kırsal ilçesinde gerçekleştirilen yerel tohum buluşmaları Eskişehir kent merkezine taşındı. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne, farklı şehirlerden gelen Tohum Merkezleri ve Tohum Dernekleri, tarımsal üretim yapan kooperatifler ile Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler katıldı.

"AMACIMIZ ESKİDEN OLDUĞU GİBİ TAMAMEN YERLİ TOHUMA GEÇMEK"

Şenlikte çocukları sahneye alarak bir konuşma yapan Başkan Büyükerşen, şunları söyledi:

"Tarım, yani gıda üretimi insanoğlu için olmazsa olmazların başında gelir. Cep telefonu olmadan, bilgisayar olmadan, otomobil olmadan hayatta kalabilirsiniz. Ancak gıda olmaz ve beslenemezseniz hayatta kalabilmek mümkün değildir. Su kadar, hava kadar önemlidir. Gıda üretimi yapabilmenin temel şartı tohumdur. Tohum, hem üretimini yapacağınız ürünün çeşidi hem de kalitesini ve lezzetini belirler. Yakın yıllara kadar, yerli tohumlarımız vardı. Sonrasında birçok alanda olduğu gibi, tohum üretiminde de dışa bağımlı hale geldik. Genetiği ile oynanmış, değiştirilmiş tohumlardı bunlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel tohum üretimi gerçekleştirdik. Yerel Tohum Üretim Merkezi'mizde ürettiğimiz yerel tohumları, hem ilçe ve mahallelerimizde hem de şehir merkezimizde halkımıza karşılıksız olarak dağıtıyoruz. Amacımız, eskiden olduğu gibi yeniden tamamen yerli tohuma geçmek. Birazdan burada, bu tohumları çocuklarımıza emanet edeceğiz. Nasıl ki ülkemizin geleceğini çocuklarımıza emanet ediyoruz, aynı şekilde tohumları da onların güvenli ellerine emanet ediyorum. Tohum Takas Şenliği'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize güzel, sağlıklı ve verimli günler diyorum."

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de şenlikte Büyükerşen ile bir araya gelerek sohbet etti. Konuşmaların ardından stantlarda vatandaşlara yerel tohumlar ücretsiz olarak dağıtıldı. Bir tarafta tohum dağıtımı yapılırken diğer tarafta ise çocuklara yönelik birçok farklı etkinlik ve atölyeler gerçekleştirildi.