Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Lider Tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 13. Grup'ta yer alan Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor Kulübü ile 3-3 berabere kalarak, ligin ilk devresini 19 puanla lider tamamladı.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadeleye devam ediyor. Eskişehir ekibi, sahasında lig ikincisi ve en yakın rakibi Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor Kulübü'nü mağlup etti. Bu skorla Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligin ilk devresini 19 puanla namağlup ve lider tamamlamayı başardı.
Osmangazi Semt Sahasında oynanan karşılaşmayı hakem Gürkan Mutlu yönetti. Maça Esra Yarım, Ecrin Tanem Çınal, Büşra Akduman, İrem Talaz, Nurşen Turan, Sıla Uyar, İkrasu Satılmış, Zehra Okur, Kader Polat, Yağmur Özbay ve Esma Nur Çelik 11'i ile başlayan Büyükşehir, 10. dakikada Sıla ve 18. dakikada Yağmur'un golleriyle durumu 2-0'a getirdi. Rakip Kocaeli'nin 40'ıncı dakikada Şahan Deren ile farkı bire indirdiği maçta ikinci yarıya da konuk ekip hızlı başladı. 52'de Sümeyra ile durumu 2-2'ye getiren Kocaeli ekibi, 82'nci dakikada Şahan Deren'in ikinci golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Maçı bırakmayan Büyükşehir ise 89'uncu dakikada Esma Nur ile golü bularak 3-3'lük eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında da gol çıkmazken çekişmeli mücadele 3-3 sona erdi.
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