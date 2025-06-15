Eskişehir caddeleri hafta sonu doldu taştı

Eskişehir'de hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar caddeleri doldurdu.

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu tatiliyle birlikte yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar alışveriş yapmak, gezmek ve dinlenmek için caddeye akın ederken, caddenin birçok noktasında kalabalık oluştu. Bazı vatandaşlar alışveriş telaşındayken, kimileri ise temiz hava almak ve hafta sonunu değerlendirmek için işlek caddeyi tercih etti. - ESKİŞEHİR