Eskişehir cezaevindeki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir cezaevindeki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir cezaevindeki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile İçi İletişim semineri düzenledi. Aile Eğitim Programı kapsamındaki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı.

Eskişehir'de cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Odunpazarı 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Aile Eğitim Programı (AEP) ve Modüler AEP çerçevesinde düzenlenen programda, katılımcılara aile içi iletişimin önemi aktarıldı. Gerçekleştirilen seminere 190 tutuklu ve hükümlünün katılım sağladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirEğitimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi Sonrası daha da korkunç Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
10:56
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:06:48. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir cezaevindeki seminere 190 tutuklu ve hükümlü katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei