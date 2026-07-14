Eskişehir\'de 15 Temmuz Anma Programı

Eskişehir'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler Kur'an Kerim tilaveti ve dualar ile anıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından Eskişehir Havacılar Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Müdürlük yöneticileri ve çalışanlarının katılım sağladığı programda, Kur'an Kerim tilaveti ve dualar okundu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından programla ilgili yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet olsun" denildi. - ESKİŞEHİR